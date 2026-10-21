QIAGEN Aktie

QIAGEN für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A41HBE / ISIN: NL0015002SN0

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
21.10.2026 23:56:38

Finanzinvestor EQT will Qiagen übernehmen

VENLO (dpa-AFX) - Der schwedische Finanzinvestor EQT macht Ernst und will den Labordienstleister und Diagnostikkonzern Qiagen übernehmen. EQT will über ein Übernahmevehikel, an dem auch der Staatsfonds von Abu Dhabi und der kalifornische Pensionsfonds CPP Investment Board beteiligt sein sollen, je Aktie 46,50 Euro in bar zahlen, wie die Unternehmen am Mittwochabend nach Börsenschluss mitteilten. Dahingehend schlossen die Beteiligten eine Vereinbarung über einen Unternehmenszusammenschluss, die Qiagen-Gremien haben sich demnach verplfichtet, das Angebot zu unterstützen. Das Angebot soll eine Mindestannahmeschwelle von 50 Prozent des Kapitals plus einer Aktie vorsehen.

Aus dem Xetra-Handel gegangen war die Qiagen-Aktie am Mittwoch nahezu unverändert bei 42,80 Euro. Im US-Handel gewann das Papier 2,3 Prozent auf rund 50 Dollar.

Der Dax-Konzern Qiagen wird in dem Gebot mit einem Unternehmenswert inklusive Schulden von rund 10,8 Milliarden Euro bewertet. Spekuliert worden war über einen Verkauf des Dienstleisters für die Pharmaindustrie schon lange. Zuletzt hatten sich die Anzeichen für einen bevorstehenden Deal verdichtet, so berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg bereits detailliert über das Vorhaben und den Angebotspreis.

Qiagen hatte bereits im Frühjahr bestätigt, mithilfe von Banken strategische Optionen auszuloten. Diese Suche sollte unter dem neuen Konzernchef Jonathan Pratt weitergeführt werden, der sein Amt Anfang September angetreten hatte.

Die Spekulationen um einen Verkauf beflügelten seit einiger Zeit auch den Qiagen-Kurs. Das Papier hat auf Sechsmonatssicht um fast ein Viertel zugelegt.

Mit der Mitteilung legte Qiagen auch vorläufige Zahlen für das dritte Quartal vor und setzte den Ausblick für 2026 wegen des Übernahmeangebots bis auf Weiteres aus./men

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu QIAGEN N.V.

mehr Nachrichten

Analysen zu QIAGEN N.V.

mehr Analysen
24.09.26 QIAGEN Buy Deutsche Bank AG
11.09.26 QIAGEN Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.08.26 QIAGEN Kaufen DZ BANK
10.08.26 QIAGEN Buy Deutsche Bank AG
06.08.26 QIAGEN Buy Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

QIAGEN N.V. 44,41 2,12% QIAGEN N.V.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 42: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 42
17.10.26 KW 42: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
17.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
16.10.26 KW 42: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX beenden Handel stärker -- US-Börsen schließen höher -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt verbuchte zur Wochenmitte Gewinne. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich ebenfalls deutlich fester. An der Wall Street ging es am Mittwoch aufwärts. Die Märkte in Asien präsentierten sich zur Wochenmitte uneinheitlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen