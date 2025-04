Finanzmarktturbulenzen treiben Broker Flatexdegiro an - Ausblick unverändert

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die seit der Amtseinführung von US-Präsident Donald Trump starken Schwankungen an den Aktienmärkten liefern dem Online-Broker flatexDEGIRO Rückenwind. Auf Basis vorläufiger Werte stieg der Umsatz im ersten Quartal im Jahresvergleich um 19 Prozent auf 146 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag überraschend mitteilte. Das Konzernergebnis legte demnach um 40 Prozent auf 42 Millionen Euro zu. Beide Werte lägen deutlich über den mittleren Analystenschätzungen. An den Jahreszielen rüttelt der Vorstand aber nicht, weil es erhebliche Unsicherheiten hinsichtlich der weiteren Marktentwicklungen im Jahresverlauf gebe. Die Flatex-Aktien bauten ihre Gewinne auf die Nachrichten hin zunächst leicht aus, notierten zuletzt aber wieder unverändert./mis/stk