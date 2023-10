Finanzminister Brunner spricht in Marokko zu "Climate Action"

Österreichs Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) spricht am Mittwoch in Marokko über Klimaschutz. Brunner sei einer der Hauptredner vor der internationalen "Coalition of Finance Ministers for Climate Action", die sich am Mittwoch in Marrakesch im Rahmen der Jahrestagung von Weltbank und IWF treffen, teilte sein Sprecher der APA mit. Brunner absolviert daneben auch ein bilaterales Treffen mit der marokkanischen Finanz- und Wirtschaftsministerin Nadia Fettah Allaoui.

Die Coalition of Finance Ministers for Climate Action (CFMCA) wurde 2019 gegründet und bringt finanz- und wirtschaftspolitische Entscheidungsträger zusammen, um die globalen Klimaschutzbemühungen voranzutreiben. Thema des diesjährigen Ministertreffens ist die "Ökologisierung des Finanzsystems". Brunner soll dabei über den österreichischen "Green-Budgeting-Ansatz" sprechen, der laut Ministerium international große Beachtung findet.

Mit Fettah Allaoui will Brunner über die aktuelle Situation vor Ort und über Energiethemen sprechen. "Das Land verfolgt eine ambitionierte Klima- und Umweltpolitik und will Weltmarktführer in der Produktion von "grünem" Wasserstoff werden", wird Brunner in einer Aussendung im Vorfeld der Reise zitiert.

