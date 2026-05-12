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12.05.2026 05:49:40
Finanzminister legt Jahresbilanz des Zolls vor
LEIPZIG (dpa-AFX) - Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) legt am Dienstag (11.00 Uhr) in Leipzig die Jahresbilanz des Zolls vor. Die Zöllner gehen - oft in bundesweiten Aktionen wie jüngst in der Paketbranche - gegen Schwarzarbeit vor und prüfen, ob Mindestlöhne gezahlt werden.
Klingbeil stellt die Bilanz zusammen mit dem Präsidenten der Generalzolldirektion, Armin Rolfink, auf dem Gelände des Flughafens Leipzig vor. Der Airport in Sachsen ist ein wichtiges Logistik-Drehkreuz.
Nach Angaben seines Ministeriums will sich der Finanzminister auf dem Flughafengelände auch über die Arbeit des Zolls in den Bereichen Internethandel sowie Abfertigung und Kontrolle von Warensendungen informieren./rot/DP/jha
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