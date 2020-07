Finanzministerium: Ausmaß der Wirecard-Vorgänge zuletzt erst bekannt

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Das Bundesfinanzministerium ist Vorwürfen entgegengetreten, die Aufsicht oder Finanzminister Olaf Scholz (SPD) hätten zu spät auf Vorwürfe gegen die Wirecard AG reagiert. "Es sind Maßnahmen getroffen worden, die zu den Ergebnissen geführt haben, die jetzt vorliegen", sagte Sprecher Dennis Kolberg bei einer Pressekonferenz in Berlin. Zwar liefen die Vorgänge schon eine längere Zeit, sagte er, "das Ausmaß wurde natürlich jetzt zuletzt erst bekannt".

Verschiedene Vorwürfe gegen Wirecard hätten sich "über Jahre gestreckt". Ein am Vortag vom Ministerium verfasster Sachstandsbericht zeige, "dass die Aufsicht den Vorwürfen nachgegangen ist". Gleichzeitig hätten aber von den Wirtschaftsprüfern immer wieder Bestätigungen vorgelegen, dass die Abschlüsse ordnungsgemäß waren. Die Finanzaufsicht Bafin habe frühzeitig Untersuchungen angestoßen und Maßnahmen eingeleitet. "Über diese Informationen verfügte auch die Leitung des Bundesfinanzministeriums."

Scholz habe aber schon klar gemacht, dass zum Beispiel bei der zweistufigen Aufsicht Reformbedarf bestehe. Die Regierung sei nun dabei, die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen. "Wir haben einen Aktionsplan angekündigt, den stimmen wir gerade innerhalb der Bundesregierung ab, um die Maßnahmen zu ergreifen, die notwendig sind", sagte Kolberg. Nötig sein werde unter anderem "mehr Unabhängigkeit" der Wirtschaftsprüfer und eine effektivere Kontrolle.

Oppositionsvertreter hatten zuvor Aufklärung von Scholz gefordert und einen möglichen Untersuchungsausschuss wegen des Wirecard-Skandals ins Spiel gebracht. Aus dem Sachstandsbericht seines Ministeriums an den Bundestags-Finanzausschuss geht hervor, dass der Finanzminister Scholz bereits seit Februar vergangenen Jahres über einen Verdacht gegen die Wirecard AG auf Marktmanipulation informiert war.

"Der Bundesminister der Finanzen wurde am 19. Februar 2019 über das Wirecard-Leerverkaufsverbot und darüber unterrichtet, dass die Bafin in alle Richtungen wegen Marktmanipulation ermittelt, d.h. sowohl gegen Verantwortliche der Wirecard AG als auch gegen Personen, bei denen Hinweise zur Beteiligung an Marktmanipulationen vorliegen", heißt es in dem Bericht. Zudem wurde Scholz demnach "am 22. Juni 2020 über den aktuellen Sachstand zu Wirecard unterrichtet".

July 17, 2020