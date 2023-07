Finanzministerium stoppt Erweiterungsbau

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Das Bundesfinanzministerium verzichtet endgültig auf den geplanten Erweiterungsbau für das Ministerium in Berlin. "Da sich durch das mobile Arbeiten der Bedarf an Bürofläche vermindert hat, wird der geplante Neubau für das Ministerium gestoppt", erklärte das Finanzministerium über den Kurznachrichtendienst Twitter. Zuvor hatte die Zeitung Welt geschrieben, nach monatelanger Prüfung werde der 600 bis 800 Millionen Euro teure Erweiterungsbau nicht gebaut. Der vorhandene Büroplatz reiche, so das Ergebnis einer durch Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) im Frühjahr in Auftrag gegebenen Prüfung.

Die zuständige Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima) werde laut Ministeriumskreisen die bisherigen Planungen nun überarbeiten. Statt des Erweiterungsbaus des Finanzministeriums solle dort ein Gebäudekomplex entstehen, der von allen Bundesressorts genutzt werden könne, unter anderem als Ausweichquartier, wenn die eigentlichen Dienstsitze saniert würden. Auch der Bau von Wohnungen solle Teil der neuen Planungen sein. Die überarbeiteten Pläne sollten bis Ende des Jahres vorliegen.

Lindner hatte im Haushaltsstreit der Ampel-Regierung auch den Erweiterungsbau des Kanzleramts infrage gestellt. Die dortigen Bauvorbereitungen sollen aber laut dem Blatt nicht gestoppt werden. "Der Bedarf für einen Neubau besteht unverändert", teilte eine Regierungssprecherin auf Anfrage mit.

