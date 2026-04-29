Knorr-Bremse Aktie

Knorr-Bremse für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: KBX100 / ISIN: DE000KBX1006

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Personalie 29.04.2026 15:52:39

Finanzvorstand Frank Weber bleibt bis 2027 bei Knorr-Bremse - Aktie tiefer

Finanzvorstand Frank Weber bleibt bis 2027 bei Knorr-Bremse - Aktie tiefer

Der Finanzchef von Knorr-Bremse bleibt länger bei dem Lkw- und Zugbremsenhersteller.

Der Knorr-Bremse-Aufsichtsrat hat den Vertrag von Frank Weber frühzeitig um fünf Jahre bis zum 1. April 2027 verlängert, teilte das im MDAX gelistete am Mittwoch in München mit. Der Beschluss erfolgte einstimmig. Weber gehört dem Konzernvorstand seit 2020 an.

Die Aktie von Knorr-Bremse verliert auf XETRA um 0,61 Prozent auf 98,55 Euro.

MÜNCHEN (dpa-AFX)

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Bildquelle: Jann Averwerser/Knorr Bremse AG ,Knorr-Bremse AG

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