Finanzvorstand Klaus Patzak verlässt Schaeffler nach nur einem Jahr wieder

Der bisherige Amtsinhaber Klaus Patzak verlässt das SDAX -Unternehmen zum 31. Juli auf eigenen Wunsch, wie Schaeffler am Freitag in Herzogenaurach mitteilte. Die Trennung erfolge in gegenseitigem Einvernehmen, hieß es weiter. Ein Nachfolger für Patzak soll in Kürze bekanntgegeben werden.

Der 56-Jährige hatte den Posten bei Schaeffler erst am 1. August 2020 übernommen und verlässt das fränkische Unternehmen nun bereits nach einem Jahr wieder. Weitere Hintergründe zu Patzaks Abgang nannte Schaeffler nicht.

/eas/he

HERZOGENAURACH (dpa-AFX)