WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101

11.02.2026 18:41:38

Finanzvorstand Thomas übergibt Staffelstab an Veronika Bienert zum 1. April

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der langjährige Finanzchef des Technologiekonzerns Siemens, Ralf Thomas, wird vor Ablauf seines Vertragsendes sein Amt abgeben. Vorstandsmitglied Veronika Bienert werde den Posten zum 1. April zusätzlich zu ihren bisherigen Aufgaben übernehmen, teilte das Unternehmen am Mittwoch nach einer Aufsichtsratssitzung in München mit. Der Wechsel war bereits im vergangenen November angekündigt worden, nur der Zeitpunkt der Übergabe war offen. Thomas ist seit über einem Jahrzehnt Finanzvorstand von Siemens.

Bienert verantwortet derzeit das Serviceportfolio von Siemens Financial Services, Siemens Real Estate und Global Business Services. Thomas werde auf eigenen Wunsch mit Ablauf des 13. Mai aus dem Vorstand ausscheiden und dem Aufsichtsrat und dem Vorstand bis zum regulären Ende seiner Amtszeit im Dezember als Berater zur Verfügung stehen, hieß es. Seine Funktion als Aufsichtsratsvorsitzender von Siemens Healthineers bleibe davon unberührt.

Zugleich übernimmt Peter Körte, im Vorstand verantwortlich für Technologie und Strategie, zusätzlich die Verantwortung für die Sparte Smart Infrastructure von Matthias Rebellius zum 1. Juli. Damit verkleinert sich der Vorstand von sieben auf fünf Mitglieder./nas/jha/

Nachrichten zu Siemens AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Siemens Healthineers AG

mehr Analysen
09.02.26 Siemens Healthineers Outperform Bernstein Research
06.02.26 Siemens Healthineers Overweight Barclays Capital
06.02.26 Siemens Healthineers Overweight Barclays Capital
06.02.26 Siemens Healthineers Hold Deutsche Bank AG
06.02.26 Siemens Healthineers Overweight JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel

Siemens AG 250,95 -4,07% Siemens AG
Siemens Healthineers AG 40,74 1,14% Siemens Healthineers AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05:07 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
04:31 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.02.26 KW 7: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
08.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 6

Nach Inflationsdaten: US-Börsen schlussendlich uneinheitlich -- ATX geht tiefrot ins Wochenende -- DAX schließlich fester -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich vor dem Wochenende schwach. Der deutsche Leitindex nahm erneut Anlauf für die 25.000-Punkte-Hürde. Die Wall Street änderte häufig die Richtung. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchten am Freitag Verluste.
