KI HOLDINGS Aktie

KI HOLDINGS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003

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19.05.2026 15:39:19

Finanzziele vorgezogen: Großbank Standard Chartered ersetzt Tausende Jobs durch KI

"Weniger wertvolles Humankapital ersetzen" - damit umschreibt die Großbank Standard Chartered einen massiven Sparkurs. Gut jede siebte Stelle soll wegfallen. Die Aufgaben übernimmt die KI. So sollen Gewinn und Dividende steigen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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