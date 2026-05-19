KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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19.05.2026 15:39:19
Finanzziele vorgezogen: Großbank Standard Chartered ersetzt Tausende Jobs durch KI
"Weniger wertvolles Humankapital ersetzen" - damit umschreibt die Großbank Standard Chartered einen massiven Sparkurs. Gut jede siebte Stelle soll wegfallen. Die Aufgaben übernimmt die KI. So sollen Gewinn und Dividende steigen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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