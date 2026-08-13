Finatext gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Finatext lud am 12.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 10,90 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 7,15 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 2,84 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,10 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at