Finatext hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Finatext hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,51 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Finatext 3,38 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Finatext hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,36 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 30,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,81 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at