Finatext legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Finatext hat sich am 12.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 14,19 JPY. Im Vorjahresviertel waren 4,81 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 3,77 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 50,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,51 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

In Sachen EPS wurden 29,39 JPY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Finatext 13,00 JPY je Aktie eingenommen.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Finatext mit einem Umsatz von insgesamt 11,05 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 7,70 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 43,50 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at