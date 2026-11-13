Finatext vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Finatext hat am 12.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,93 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,51 JPY erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig wurden 3,25 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Finatext 2,36 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at