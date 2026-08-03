UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
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03.08.2026 18:20:53
Fincen: UBS als «Wiederholungstäterin» zahlt hohe Busse
Die UBS ist von den US-Behörden wegen Verstössen gegen den Bank Secrecy Act (BSA) mit einer Busse von 125 Millionen Dollar belegt worden. Die amerikanischen Aufsichtsbehörden sehen die Grossbank als Wiederholungstäterin. Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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