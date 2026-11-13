FINDEX: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

FINDEX hat am 12.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es stand ein EPS von 3,23 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei FINDEX noch ein Gewinn pro Aktie von 6,84 JPY in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 7,60 Prozent auf 1,15 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,25 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at