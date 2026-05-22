Findit präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Findit äußerte sich am 20.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Findit in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 17,31 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 0,4 Millionen USD im Vergleich zu 0,5 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at