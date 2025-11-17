Findit vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Findit hat sich am 14.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Umsatz lag bei 0,5 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 15,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 0,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at