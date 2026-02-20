Fine Digital präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Fine Digital stellte am 19.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 188,00 KRW beziffert, während im Vorjahresquartal -58,000 KRW je Aktie in den Büchern standen.

Mit einem Umsatz von 16,09 Milliarden KRW, gegenüber 17,52 Milliarden KRW im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 8,14 Prozent präsentiert.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 143,000 KRW gegenüber -205,000 KRW im Vorjahr verkündet.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 11,23 Prozent auf 70,80 Milliarden KRW. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 62,85 Milliarden KRW gelegen.

Redaktion finanzen.at