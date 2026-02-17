Fine-Line Circuits: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Fine-Line Circuits veröffentlichte am 14.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS lag bei 0,25 INR. Im letzten Jahr hatte Fine-Line Circuits einen Gewinn von 0,220 INR je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 78,7 Millionen INR – das entspricht einem Minus von 19,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 97,7 Millionen INR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at