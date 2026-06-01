Fine-Line Circuits zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Fine-Line Circuits hat am 29.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Fine-Line Circuits vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,49 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,030 INR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 84,1 Millionen INR – das entspricht einem Zuwachs von 27,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 66,0 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 0,030 INR je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Fine-Line Circuits ein Gewinn pro Aktie von 0,410 INR in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,24 Prozent auf 331,77 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 303,70 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at