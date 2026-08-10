Fine Organic Industries: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Fine Organic Industries veröffentlichte am 07.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 45,06 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Fine Organic Industries 38,19 INR je Aktie eingenommen.

Der Umsatz lag bei 6,94 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 17,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,88 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at