Fine Organic Industries gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Fine Organic Industries stellte am 19.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 38,32 INR, nach 31,68 INR im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde auf 6,25 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,07 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Die Schätzungen der Analysten hatten bei einem Gewinn je Aktie von 33,05 INR sowie einem Quartalsumsatz in Höhe von 6,00 Milliarden INR gelegen.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 136,03 INR gegenüber 133,89 INR im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite hat Fine Organic Industries im vergangenen Geschäftsjahr 23,66 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,68 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Fine Organic Industries 22,60 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at