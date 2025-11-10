Fine Organic Industries präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Fine Organic Industries hat am 07.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 35,40 INR, nach 38,30 INR im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite standen 5,97 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,96 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at