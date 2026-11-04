Fine Organic Industries präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Fine Organic Industries stellte am 02.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 49,62 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 35,40 INR erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Fine Organic Industries im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 22,12 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7,29 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 5,97 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at