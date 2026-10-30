Fine Sinter informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Fine Sinter hat am 28.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 49,93 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Fine Sinter 161,10 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 2,87 Prozent zurück. Hier wurden 11,72 Milliarden JPY gegenüber 12,06 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at