Fine Sinter: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Fine Sinter veröffentlichte am 05.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 161,10 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren -238,290 JPY je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Fine Sinter 12,06 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 16,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 10,39 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at