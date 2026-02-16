Fine Sinter: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Fine Sinter lud am 13.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 4,46 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren 54,70 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 11,70 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10,60 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at