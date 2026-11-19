FINEBESTEEL hat am 16.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -15,00 KRW je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei FINEBESTEEL ein EPS von -101,000 KRW in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 6,01 Prozent auf 45,60 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 48,51 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at