09.02.2026 06:31:29

FINEBESTEEL: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

FINEBESTEEL präsentierte in der am 06.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 65,25 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte FINEBESTEEL -399,000 KRW je Aktie generiert.

FINEBESTEEL hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 53,38 Milliarden KRW abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 55,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 34,34 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -160,380 KRW. Im Vorjahr waren -898,000 KRW je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 56,22 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 119,17 Milliarden KRW generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 186,17 Milliarden KRW ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 6
07.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.02.26 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX legt zu -- DAX fester -- Asiens Börsen verbuchen Gewinne - Tokio nach klarem LDP-Wahlsieg mit Kurssprung
Der heimische Aktienmarkt zieht am Montag an. Der deutsche Leitindex legt ebenfalls zu. Die wichtigsten asiatischen Indizes zeigen sich zum Wochenstart stark.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen