FINEBESTEEL: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

FINEBESTEEL präsentierte in der am 06.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 65,25 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte FINEBESTEEL -399,000 KRW je Aktie generiert.

FINEBESTEEL hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 53,38 Milliarden KRW abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 55,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 34,34 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -160,380 KRW. Im Vorjahr waren -898,000 KRW je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 56,22 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 119,17 Milliarden KRW generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 186,17 Milliarden KRW ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at