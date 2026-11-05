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05.11.2026 10:56:15
FinecoBank 9-month Profit Rises; Revenues Up 12.0%
(RTTNews) - FinecoBank (FBK.MI) reported nine-month profit after taxes from continuing operations at 531.5 million euros, up by 10.6% from last year. Revenues were at 1.09 billion euros, an increase of 12.0%. Net Financial income stood at 520.3 million euros, increasing by 10.3% due to the positive volume effect, while average market interest rates were almost stable in the period.
Third quarter net profit from continuing operations was 188.1 million euros, up by 15.6% from a year ago. Revenues in the third quarter totalled 372.1 million euros, up by 14.4% from prior year.
FinecoBank shares are trading at 22.71 euros on Borsa Italiana, up 2.34%.
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