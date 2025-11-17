Fineotex Chemical stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Fineotex Chemical hat am 14.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,23 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,280 INR je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Fineotex Chemical mit einem Umsatz von insgesamt 1,38 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,46 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 5,50 Prozent verringert.

