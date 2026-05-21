Finepart Sweden Registered präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Finepart Sweden Registered hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 19.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Auf der Umsatzseite standen 7,5 Millionen SEK in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,8 Millionen SEK umgesetzt.

Redaktion finanzen.at