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27.08.2026 06:31:29
Finepart Sweden Registered: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Finepart Sweden Registered hat am 26.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 2,00 SEK beziffert. Im Vorjahresviertel waren -14,800 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 185,86 Prozent auf 5,7 Millionen SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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