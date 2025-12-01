Fineqia International stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Fineqia International stellte am 28.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Fineqia International in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 31,82 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 0,2 Millionen CAD im Vergleich zu 0,2 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at