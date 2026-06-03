Fineqia International stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Fineqia International stellte am 01.06.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 127,78 Prozent auf 0,4 Millionen CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 0,2 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at