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02.09.2026 06:31:29
Fineqia International zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Fineqia International hat am 31.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 0,3 Millionen CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 94,12 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Fineqia International einen Umsatz von 0,2 Millionen CAD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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