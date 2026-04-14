Fines Aktie
WKN DE: A3DTRQ / ISIN: JP3802410005
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14.04.2026 23:11:50
Fines issued after fuel protests across NI disrupt traffic
Drivers were fined and others cautioned for public order offences after the protests caused traffic disruption.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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