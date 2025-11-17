Fines stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Fines äußerte sich am 14.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 15,57 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 8,27 JPY je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Fines in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,44 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 663,4 Millionen JPY im Vergleich zu 654,0 Millionen JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at