Fines veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Fines hat am 15.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 15,95 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 11,27 JPY erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Fines 556,7 Millionen JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 15,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 658,4 Millionen JPY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at