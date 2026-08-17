Fines zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Fines hat am 14.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS lag bei 9,48 JPY. Im letzten Jahr hatte Fines einen Gewinn von 22,62 JPY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz lag bei 915,2 Millionen JPY – das entspricht einem Zuwachs von 26,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 725,8 Millionen JPY erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 13,19 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 50,67 JPY je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahr hat Fines im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 2,73 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,76 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 2,69 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at