FingerMotion informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

FingerMotion präsentierte am 15.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.05.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,03 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,040 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 92,32 Prozent auf 0,7 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at