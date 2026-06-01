FingerMotion öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

FingerMotion veröffentlichte am 29.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 28.02.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat FingerMotion in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 87,99 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 10,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,120 USD gegenüber -0,090 USD im Vorjahr verkündet.

Mit einem Umsatz von 24,13 Millionen USD, gegenüber 35,61 Millionen USD im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 32,24 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at