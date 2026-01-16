FingerMotion verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

FingerMotion hat sich am 14.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.11.2025 beendeten Quartals geäußert.

Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,03 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei FingerMotion ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,030 USD in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat FingerMotion 5,8 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 32,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 8,5 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at