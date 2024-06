FingerMotion: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

FingerMotion hat am 29.05.2024 die Geschäftsergebnisse zum am 29.02.2024 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS lag bei -0,01 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,040 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 8,2 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 35,99 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 12,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,070 USD beziffert. Im Vorjahr waren -0,170 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 35,79 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 34,05 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das abgelaufenen Gesamtjahr hatten Analysten einen Verlust je Aktie von 0,050 USD und einen Umsatz von 74,71 Millionen USD in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at