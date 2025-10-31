Fingerprint Cards Registered B: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Fingerprint Cards Registered B gab am 28.10.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Fingerprint Cards Registered B vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,43 SEK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -92,590 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Mit einem Umsatz von 20,4 Millionen SEK, gegenüber 102,8 Millionen SEK im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 80,16 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at