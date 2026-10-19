BlackRock Aktie
WKN DE: A40PW4 / ISIN: US09290D1019
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19.10.2026 15:53:56
Fink glaubt an Deutschland: Blackrock-Chef: "Stimmung im Land ist schlechter, als sie sein müsste"
Die heimische Autoindustrie baut massiv Stellen ab, Manager und Politiker warnen, der Standort Deutschland sei nicht wettbewerbsfähig. Der Chef des größten Vermögensverwalters der Welt dagegen sieht "große Chancen". Die Risiken seien beherrschbar.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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