Finkurve Financial Services: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Finkurve Financial Services präsentierte in der am 20.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Das EPS lag bei 0,58 INR. Im letzten Jahr hatte Finkurve Financial Services einen Gewinn von 0,300 INR je Aktie eingefahren.

Das vergangene Quartal hat Finkurve Financial Services mit einem Umsatz von insgesamt 681,2 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 404,3 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 68,49 Prozent gesteigert.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 1,89 INR gegenüber 1,37 INR im Vorjahr.

Der Jahresumsatz wurde auf 2,08 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 1,33 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at