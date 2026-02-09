Finkurve Financial Services öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Finkurve Financial Services hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,50 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Finkurve Financial Services ein EPS von 0,440 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 524,7 Millionen INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 400,0 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at