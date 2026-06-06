Cable Corporation of India Aktie
ISIN: INE475A01016
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06.06.2026 09:11:21
Finland: 4 suspects in sabotage of undersea cable link with Estonia
Police say they have four suspects, three of whom face travel bans, after investigations into the sabotage of two telecommunications cables under the Baltic Sea in late 2025. Prosecutors will decide on the next steps.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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